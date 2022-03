Wunsch oder Wirklichkeit?

Kommt jetzt die solare Revolution? Diese Frage stellt das Technoseum mit dem Untertitel: „100 Prozent Sonnenenergie für die ganze Welt – Science oder Fiction?“ Mit dieser provokanten Frage und mit interaktiven Medienangeboten will das Museum die Diskussion mit der nächsten Generation aufnehmen. Können technische Innovationen die großen Zukunftsherausforderungen unserer Zeit meistern? Oder ist das nur Wunschdenken?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir stehen vor immensen globalen Kraftanstrengungen. Ob wir diese meistern, wird sich zu einem wesentlichen Teil an technologischen Innovationen entscheiden – und an der Begeisterung der jungen Generation, sich auf Technik und Naturwissenschaft einzulassen“, sagt Direktor Hartwig Lüdtke. Um die junge Generation zu erreichen, verlässt das Museum deshalb seine Ausstellungshallen und versucht zusätzlich, in sozialen Netzwerken wie Instagram und TikTok sowie mit thematischen Web-Angeboten die Aufmerksamkeit der Jugendlichen zu gewinnen. Mann wolle sie dort abholen, wo sie unterwegs sind.

Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund. Zwar versammeln sich Tausende Jugendliche hinter dem Hashtag #UniteBehindTheScience“, allerdings wählen immer weniger einen technischen oder naturwissenschaftlichen Studien- oder Ausbildungsgang. Der Fachkräftemangel ist in MINT-Fächern besonders groß: Laut Herbstreport 2021 des Instituts der deutschen Wirtschaft gibt es aktuell 460 900 offene Stellen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. red/lok

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2