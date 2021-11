Wunsch nach zusätzlichen Fachkräften

Sabine Leber-Hoischen bleibt Sprecherin der Mannheimer Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB), einer Untergliederung der SPD. Die Neckarauerin, die seit 2018 auch den AfB-Landesverband leitet, freut sich über eine einstimmige Wahl bei der Jahreshauptversammlung, die coronabedingt etwas verspätet stattfand. Leber-Hoischen, die bis Ende 2017 auch 19 Jahre lang in der Elternarbeit tätig war, unter anderem als Sprecherin des Gesamtelternbeirats (GEB), bekräftigte, dass sie das Thema Bildung weiter vorantreiben werde. Wichtig sei ihr dabei ein regelmäßiger Austausch mit allen Bildungsexpertinnen und -experten.

Unterstützt wird Leber-Hoischen von den stellvertretenden Vorsitzenden Andreas Lindemann und Tatjana Sievers sowie den Beisitzern Nils Kerschbaum, Winfried Karl und Sebastian Camarero-Garcia. Der neu gewählte Vorstand werde sich „für beste und chancengerechte Bildung von Anfang an einsetzen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Als eines der zentralen Themen für die nächsten zwei Jahre sieht der AfB den Umgang mit Bildung unter Corona-Bedingungen und die sich daraus ergebenden Maßnahmen. Dazu zählt der AfB beispielsweise multiprofessionelle Teams an Bildungseinrichtungen, Fachkräfteausbau, coronasichere Schulen und Kindertagesstätten sowie „eine bildungssichere Zukunft nach Covid 19“. bhr (Bild: AfB)