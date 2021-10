Würfel bietet Anregungen zu Referaten

Das nächste Referat oder eine Präsentation stehen in der Schule an oder die GFS – die gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen – muss gehalten werden und es mangelt an Themenideen? Hilfe verspricht in diesen Fällen die Stadtbibliothek mit dem T!BB-Medienwürfel. Vom 19. Oktober bis zum 6. November wird dieser in der Zentralbibliothek im 2. Obergeschoss des Stadthauses N1 präsentiert.

Zu den üblichen Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag, 10 bis 19 Uhr und Samstag, 10 bis 15 Uhr) erwartet Schülerinnen und Schüler eine Medienausstellung mit interessanten und anregenden Themen für dieses Schuljahr, hieß es. Die Ausstellung soll laut der Stadtbibliothek Ideen und Anregungen zur Themenfindung liefern.

Unterstützung bei Recherche

Der T!BB (Text – Information – Bibliothek – Beratungspunkt für Schüler und Schülerinnen) ist ein ganzjähriges, kostenloses Serviceangebot der Stadtbibliothek. Das T!BB-Team hilft bei der Literatur- und Internetrecherche, sowie Themeneingrenzung. Weitere Informationen zum Beratungsangebot gibt es auf der Homepage der Stadtbibliothek oder unter der E-Mail: stadtbibliothek.tibb@mannheim.de.

Für einen Besuch in der Stadtbibliothek gilt die 3G-Regel – es muss derzeit ein Impfnachweis, ein Nachweis über Genesung oder ein aktueller Test vorgelegt werden. her

