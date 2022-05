Wortpoeten kämpfen im Technoseum um Auszeichnung

Mannheim. Das Technoseum präsentiert den zweiten deutschen Sachbuch-Slam unter dem Motto „Zwischen Strandgeschichten und tierischem Denken“. Dabei soll in je sechs Minuten ein herausragendes Sachbuch mitreißend präsentiert werden, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Acht Slammerinen und Slammer aus Deutschland und Österreich kämpfen am 25. Mai ab 19 Uhr mit unterhaltsamen Kurzvorträgen um die Auszeichnung „Erklärbär 2022“.

Über den Sieg entscheide das Publikum mit der Lautstärke des Applauses, heißt es. Der Slam findet im Begleitprogramm zum Deutschen Sachbuchpreis statt, der am 14. Juni in Berlin verliehen wird. Es geht um die acht Bücher, die für den Sachbuchpreis nominiert sind und Themen wie die deutsch-russische Beziehung, den „Blick auf Grenzen als Sortiermaschine“ oder das Storytelling behandeln. Das Museum kooperiert bei dieser Veranstaltung mit der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.