Am Samstag, 3. April, kommt das „Wort zum Sonntag“ aus Mannheim: Pfarrerin Ilka Sobottke spricht in der ARD über Corona und die Osterbotschaft. Die Osterbotschaft, die zwischen Todesangst und neuem Leben so hoffnungsvoll erklinge, setze ein wichtiges Zeichen, ist Sobottke überzeugt. Das „Wort zum Sonntag“ versteht sich als christlicher Kommentar zum Zeitgeschehen. Die Sprecherinnen und Sprecher wählen ihr Thema selbst aus, die Überarbeitung erfolgt durch das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik. Die Aufzeichnung findet einen Tag vor dem Sendetermin statt. Bei aktuellem Anlass wird neu produziert. Mit dem „Wort zum Sonntag“ erreicht die ARD knapp zwei Millionen Menschen.

