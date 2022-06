Workshops für ukrainische Jugendliche im Mannheimer Technoseum

Mannheim. Für Mädchen und Jungen zwischen sechs und 16 Jahren bietet das Technoseum ab sofort Workshops in ihrer Muttersprache an. Nach zwei Stunden Workshop im Juni konnten 14 junge Teilnehmer die unterschiedlichsten Kreationen aus Holz vorweisen, wie das Museum berichtet – Modellautos, Miniaturhäuser und bunte Blumen. Alle Teilnehmer haben gemeinsam, dass sie vor Kurzem aus der Ukraine geflüchtet sind. Die muttersprachlichen Kurse können etwa von Schulen, Initiativen oder Einrichtungen der Geflüchtetenhilfe für Gruppen unter www.technoseum.de gebucht werden. Die Workshops sind bis auf Weiteres kostenlos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehrere Programme zur Auswahl

Das Technoseum gewährt Geflüchteten aus der Ukraine darüber hinaus bereits seit März freien Eintritt in seine Ausstellungen. Zusätzlich hat das Haus nun ein Programm speziell für junge Menschen auf die Beine gestellt: Workshops in ukrainischer und russischer Sprache. Zur Auswahl stehen die Programme „Holzwerkstatt“ für sechs- bis 17-Jährige, in dem unter anderem Kreisel und Fußballkicker konstruiert werden, sowie „Programmiere ein Computerspiel“, bei dem die Teilnehmenden zwischen zehn und 17 Jahren eine Einführung in die Programmiersprache Scratch erhalten und eigene Games und Animationen gestalten.

Beide Workshops sind je nach Bedarf als zwei- oder vierstündiges Angebot buchbar, bis zu 15 Personen können jeweils mitmachen. Bei entsprechender Nachfrage ist geplant, dieses Angebot im Museum weiter auszubauen.

Mehr Informationen unter www.technoseum.de