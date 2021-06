Workshop zu „Mannheim spricht“ zu Kommunikation mit Andersdenkenden

Mannheim. Unter dem Motto „So gelingt Kommunikation mit Andersdenkenden“ führt die Abendakademie einen Workshop zu „Konstruktiver Kommunikation“ am Mittwoch, 30. Juni von 19 bis 21 Uhr kostenfrei online durch.

Alle, die gerne am Projekt „Mannheim spricht“ teilnehmen möchten, bei dem Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zusammengeführt werden, aber vielleicht mit einem mulmigen Gefühl einem Gespräch mit jemanden entgegensehen, den sie nicht kennen und der in vielen Punkten konträre Meinungen hat, sind dort richtig. Im dreiteiligen Workshop erfahren die Teilnehmenden, „wie auch ein vermeintlich schwieriges Gespräch mit Andersdenkenden zu einem gelungenen wird“, heißt es in der Ankündigung.

Der Workshop findet in drei Modulen mit je 120 Minuten statt und wird über Zoom durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Anmeldung unter der E-Mail-Adresse info@mannheimspricht.de.

Der Workshop findet in Zusammenarbeit mit dem Verein „Gegen Vergessen – für Demokratie“ statt.

Weitere Informationen unter www.mannheimspricht.de