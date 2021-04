Women in Data Science” - Teilnahme an Onlineveranstaltung möglich

Mannheim. Am heutigen Donnerstag findet die “Women in Data Science”-Konferenz statt. Das Netzwerk von Wissenschaftlerinnen der Universtität Mannheim, Wuman, und das Gesis-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften richten zum wiederholten Male die Veranstaltung aus, die zwischen 15 und 19 Uhr online stattfindet. Die Sprecherinnen kommen aus angewandten wissenschaftlichen Bereichen wie Psychologie und Bildungsforschung sowie aus der Industrie und zeigen, dass Datenerhebung und Ethik in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. Die Konferenz findet auf Englisch statt. Wer an der Konferenz teilnehmen möchte, muss sich unter folgendem Link anmelden.

AdUnit urban-intext1