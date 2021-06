Wolke über der Stadt

Viele Nutzer in den sozialen Medien haben am Montagabend von einer orangefarbenen Wolke berichtet, die über Ludwigshafen schwebte. Nach Angaben der Mannheimer Feuerwehr am späten Abend waren nitrose Gase – auch bekannt als Stickstoffoxide – aus einem Kamin der BASF in Ludwigshafen ausgetreten.

Im nördlichen Teil von Mannheim sei demzufolge kurzzeitig eine deutlich sichtbare Wolke in einer Höhe von rund 300 Metern zu sehen gewesen. Messungen konnten wegen der Höhe, nicht durchgeführt werden, so die Feuerwehr. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Von der nördlichen Stadtgrenze habe sich die Wolke in Richtung Lampertheim und den Odenwald verflüchtigt. mik