Soziologe Wolfgang Schuy (Bild), Kreisvorsitzender des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND), ist zum Vorstandsmitglied des Umweltforums gewählt worden. Wie Schuy selbst mitteilte, folgt er damit dem im Dezember verstorbenen Stadtrat Roland Weiß (Freie Wähler) nach. Schuy, Jahrgang 1956, ist bereits seit 2012 zusammen mit der Grünen-Stadträtin Gabriele Baier Vorsitzender der Mannheimer BUND-Kreisgruppe und seit damals kritisch bei den Planungen und Vorbereitungen der Bundesgartenschau 2023 engagiert.

AdUnit urban-intext1

Sportlich aktiv auf Rad und Wasser

Innerhalb des BUND setzt sich Schuy unter anderem für den Ausbau und die Verbesserung des Radverkehrs in Mannheim ein. Im Sommer vergangenen Jahres machte er sich für die Verbannung widerrechtlich parkender und fahrender Autos auf den Geh- und Radwegen der Feudenheimer Straße stark. Schuy, der neben seinen sportlichen Aktivitäten beim Ruderverein Amicitia leidenschaftlich Rennrad und Mountainbike fährt, engagiert sich darüber hinaus ehrenamtlich in der Fahrradwerkstatt für Geflüchtete in Schwetzingen.

Wolfgang Schuy hatte Soziologie in Mannheim und Frankfurt/Main studiert und war beruflich zuletzt im Fachbereich Bildung der Stadtverwaltung mit Aufgaben der Inklusion befasst. Als Pensionär will er nun noch intensiver an den umwelt-, natur- und klimaschutzpolitischen Aufgaben arbeiten. Im Umweltforum, dem Zusammenschluss Mannheimer Umweltverbände, steht Schuy nun gemeinsam mit den l Vorstandsmitgliedern Thorsten Schurse und Andreas Schöber in der Verantwortung. lang (Bild: privat)