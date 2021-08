Wolfgang Schäuble zu Gast

Mannheim. Der Präsident des Deutschen Bundestags, Wolfgang Schäuble, kommt nach Mannheim. Auf Einladung des Mannheimer CDU-Bundestagskandidaten Roland Hörner spricht er bei einer öffentlichen CDU-Veranstaltung unter dem Titel „Der Blick nach vorn: Ideen für unser Land“ am Freitag, 27. August, um 17.30 Uhr, beim TSV 1846 Mannheim am Hans-Reschke-Ufer 4a. Schäuble ist auch Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg für die Bundestagswahl am 26. September.

„Ich freue mich sehr, unseren Bundestagspräsidenten als Unterstützung in meinen Wahlkampf um das Direktmandat in Mannheim gewonnen zu haben“, erklärt Roland Hörner. Wegen des Coronavirus ist die Teilnehmerzahl an der Veranstaltung begrenzt. Deshalb ist bei Interesse ohne Ausnahme eine Anmeldung unter www.cdumannheim.de/anmeldung erforderlich. Die Zusagen für die Veranstaltung erfolgen dabei in der Reihenfolge ihres Eingangs.

Der Einlass zu der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Aufgrund der begrenzten Zahl an Parkplätzen wird die Anfahrt mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad empfohlen. Für den Besuch ist der Nachweis eines tagesaktuellen Corona-Tests (nicht älter als 24 Stunden) notwendig. Vollumfänglich geimpfte und genesene Besucher benötigen keinen Test, müssen aber einen entsprechenden Nachweis mit sich führen. Taschen mit einem größeren Format als DIN A4 sind nicht erlaubt.