Wohnungseinbruch in Mannheimer Innenstadt

Mannheimer. Bei einem Einbruch in der Mannheimer Innenstadt ist ein Diebstahlschaden von rund 9.500 Euro hinterlassen worden. Unbekannte Täter waren am Donnerstag zwischen 13 und 18 Uhr im Quadrat S3 am Werk, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie hatten sich Zugang zum Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus verschafft und öffneten gewaltsam die Tür einer Wohnung. In dieser durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume und erbeuteten mehrere Wertgegenstände.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621-12580 entgegen.