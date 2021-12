Mannheim. Unbekannte Täter sind an Heiligabend in der Zeit zwischen 19 Uhr und 1 Uhr in eine Wohnung im Mannheimer Stadtteil Waldhof eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Kriminellen die Wohnungstür im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Hubenstraße auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld in bislang noch unbekannter Schadenshöhe. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/77769-0 entgegengenommen.

