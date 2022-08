Mannheim. Zu einem Brand im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses in den Mannheimer Quadraten ist die Feuerwehr am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, ausgerückt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Treppenraum des Gebäudes bereits stark verraucht. Wie die Brandschützer mitteilten brannte es in einer Küchenzeile. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, in der Wohnung befanden sich keine Bewohner.

