Wohnungen nicht der GBG

Die Wohnung auf Franklin, in denen sich Geflüchtete Betten mieten können, gehören – anders als im Bericht „Ärger um Mietzahlungen auf Columbus“ in der Montagausgabe berichtet – nicht der GBG. Darauf weist die Wohnungsbaugesellschaft hin. Eigentümerin sei demnach die städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP. Die GBG habe die ehemaligen Kasernen lediglich im Auftrag der Stadt hergerichtet. In dem Bericht der Montagausgabe geht es darum, dass die Stadt die Wohnungen an einen Drittanbieter, PulsM, vermietet, der sie wiederum an Geflüchtete untervermietet. Im Text werde laut GBG der Eindruck erweckt, als würden Mietzahlungen, auf die die Wohnungsbaugesellschaft als vermeintliche Eigentümerin Anspruch hätte, zu großen Teilen an diesen Drittanbieter fließen. red

