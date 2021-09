Wohnung nach Küchenbrand unbewohnbar - Mädchen leicht verletzt

Mannheim. Bei einem Küchenbrand in Mannheim hat ein Mädchen eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Die Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hochhauses im Stadtteil Vogelstang sei nach dem Feuer am Freitagmorgen unbewohnbar, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte hätten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht.

Erste Erkenntnisse deuteten auf einen technischen Defekt an einem Toaster als Brandursache hin, sagte ein Sprecher der Mannheimer Berufsfeuerwehr. Zum Zeitpunkt des Brandes seien zwei Mädchen in der Wohnung gewesen, sie hätten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht. Die leicht Verletzte konnte den Angaben zufolge vor Ort behandelt werden.