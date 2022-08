Wohnung nach Brand in den Mannheimer Quadraten unbewohnbar

Mannheim. Zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in den Mannheimer B-Quadraten ist die Feuerwehr am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, ausgerückt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Treppenraum des Gebäudes bereits stark verraucht, gab die Polizei bekannt. In der betroffenen Wohnung konnte durch die Feuerwehr kein offenes Feuer mehr festgestellt werden. Die Ursache, warum es zuvor wohl kurzzeitig zu einem Brandgeschehen gekommen war, ist derzeit noch unklar. Da sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches niemand in der Wohnung befand, wurde niemand verletzt. Des Schaden am Gebäude beträgt etwa 15.000 Euro. An den Einrichtungsgegenständen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

