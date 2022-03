Nicole Fritz und ihre Söhne Noel und Cem haben bei einem Brand am 22. Februar in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt ihre Wohnung verloren. Jetzt sind sie auf der Suche nach einer neuen Bleibe.

Vom Feuer direkt betroffen war nicht ihre Wohnung, sondern die des Mieters über ihnen, im dritten Stock. Dieser Bewohner wurde vor Ort noch reanimiert und verstarb einen Tag später

...