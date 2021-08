Wohnt heute in Nienburg: der Spatz vom Paradeplatz

Dass sich die Spatzen in ihrem Garten „auf wundersame Weise in den letzten Jahren vermehrt haben, ist wunderschön und ein lebensfrohes Naturschauspiel“. Das schreibt Uta von Sohl in einer E-Mail auf den Bericht von „MM“-Redakteur Stephan Eisner: „Mannheim, wie wär’s mit mehr Spatzen?“ aus der Dienstagausgabe. Von Sohl, die mittlerweile in Nienburg an der Weser lebt, hat, wie sie selbst sagt, ein Spatzenparadies im Garten. In einem Fliederstrauch hängen Meisenknödel, und von Sohl beobachtet „immer wieder, mit welcher verwegenen Fresslust die kleinen Wichte darangehen“. Noch aus Kindertagen hat sie Spatzen – und die Tauben vom Marktplatz – ins Herz geschlossen. Deswegen steht in ihrem Bücherregal der „Mannheimensien“, ein Porzellanspatz, der die Aufschrift trägt: der Spatz vom Mannheimer Paradeplatz. „Der ist mein Synonym für die heimatlichen Spatzen.“ Aber gekauft hat sie ihn vor vielen Jahren in Bayern. lok

