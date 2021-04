Wohnhaus verqualmt

Komplett verqualmt wurde das Treppenhaus von einem Wohngebäude auf der Hochstätt nach einem Kellerbrand. Kurz nach 5.30 Uhr war die Feuerwehr aus dem Mehrfamilienhaus in der Rohrlachstraße 5 alarmiert worden. Neben zwei kompletten Löschzügen der Berufsfeuerwehr rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Seckenheim mit zwei Fahrzeugen aus. Drei Trupps drangen unter Atemschutz in das Haus ein, löschten die Flammen in zwei Parzellen im Keller und verhinderten, dass der Brand auf die oberen Stockwerke übergreifen konnte.

Allerdings war starker Rauch da schon nach oben in das Gebäude gezogen. Die Feuerwehr räumte daher das komplette Gebäude. 19 Bewohner konnten sich in einem Bus, den die RNV zur Verfügung stellte, aufhalten. Sie wurden dort vom Rettungsdienst betreut, der mit Notarzt, Leitendem Notarzt, Einsatzleiter sowie zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften angerückt war und sich auf einem nahe gelegenen Supermarktparkplatz postierte. Zwei Bewohner mussten vor Ort wegen des Verdachts, eine Rauchgasvergiftung erlitten zu haben, medizinisch versorgt, aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem die Feuerwehr das Gebäude mit Hochdrucklüftern durchgelüftet hatte, konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Brandort im Keller ist aber beschlagnahmt, bis die Brandexperten des Kriminalkommissariats die Ursache des Feuers ermittelt haben. Der Sachschaden ist unklar. pwr