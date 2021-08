Wohnhaus am Lameygarten fertiggestellt

Der Spar- und Bauverein hat im Geschäftsjahr 2020 ein gutes Ergebnis erzielt. Wie die Baugenossenschaft mitteilte, berichteten Aufsichtsratsvorsitzender Ralph Puchta und Vorstandsvorsitzender Manfred Wolf den Mitgliedern bei der Generalversammlung über ein „erfolgreich verlaufendes“ Jahr.

Die nach eigenen Angaben älteste Baugenossenschaft Badens hatte Ende des vergangenen Jahres im Mannheimer Stadtgebiet 134 Häuser mit 1520 Wohnungen sowie 721 Garagen und Abstellplätzen im Bestand. In Modernisierung und Instandhaltung des Bestandes seien 2020 3,73 Millionen Euro investiert worden. An dieser Ausrichtung wolle die Genossenschaft weiter festhalten, um die Attraktivität des Wohnungsbestandes zu sichern und Leerstände auch weiterhin zu vermeiden.

Die Generalversammlung im Rosengarten, die den Angaben zufolge unter strenger Einhaltung der Hygieneauflagen gemäß Corona-Verordnung stattfand, stellte den Jahresabschluss einstimmig fest und beschloss ebenfalls einstimmig, die Verteilung des Bilanzgewinns 2020 und die vierprozentige Dividenden-Ausschüttung von 197 078,40 Euro an die berechtigten Mitglieder zu verwenden. Die Aufsichtsratsmitglieder Henning Hoffmann und Stefan Kürschner wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Zuletzt hat der Spar- und Bauverein ein Neubauprojekt in R 7 fertiggestellt. Unter dem Projektnamen „Wohnen am Lameygarten“ sind in der Innenstadt 17 barrierefreie Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern entstanden. Von allen Loggien oder Terrassen können die Bewohner auf den Lameygarten blicken. cs

