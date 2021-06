Zur Online-Veranstaltung „Wohnen und das Klima schonen: Mehr Erneuerbare – weniger Verbrauch. Wie geht das?“ lädt das Umweltforum am Donnerstag, 10. Juni, 18 bis 20 Uhr, ein. Wie Mannheims Energieversorgung klimaneutral werden werden kann, darüber diskutieren Oberbürgermeister Peter Kurz, Amany von Oehsen vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Heidelberg, Agnes Schönfelder, Klimaschutzleitstelle und Klimaschutzagentur Mannheim, Hansjörg Roll (MVV) und Karl-Heinz Frings (Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG). Martin Pehnt vom Ifeu-Institut moderiert die Gesprächsrunde.

„Verbrauch muss deutlich sinken“

Wie das Umweltforum, der Zusammenschluss der Mannheimer Umweltverbände, mitteilte, verursache der Bereich Wohnen mit Heizwärme und Strom rund ein Viertel der Treibhausgas-Emissionen im Stadtgebiet. Wenn die Kraftwerksblöcke des Mannheimer Grosskraftwerks (GKM) in den nächsten Jahren abgeschaltet werden sollen, seien Alternativen für die Strom- und Wärmeerzeugung notwendig und der Verbrauch muss deutlich sinken. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Zugangsdaten zur Onlineveranstaltung werden am Vortag der Veranstaltung auf der Internetseite des Umweltforums eingestellt. red/lang