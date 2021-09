Der 11. September ist mit Terror und Schrecken verbunden: Heute vor 20 Jahren wurden die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York attackiert und zu Fall gebracht. Terroristen entführten drei Flugzeuge und lenkten sie in das Gebäude sowie in das Pentagon, ein vierter Flieger stürzte in Pennsylvania ab. Insgesamt starben bei den Anschlägen 2996 Menschen. Die Welt war danach eine

...