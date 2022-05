Wo Löwen um die Wette tüfteln

Eine Schreibhilfe, die den Bleistift zwischen Erstklässler-Fingern wie von Zauberhand in die richtige Position führt, ein Konzentrat, das Süßspeisen ganz ohne Schälen und Schnippeln den Geschmack vollreifer Früchte verleiht, eine Toilettenbürste mit Lotuseffekt und das mutmaßlich kleinste Bidet der Welt: In Halle 20 öffnet „Die Höhle der Löwen“ ihre Pforten. Clevere Tüftler aus der VOX-Gründershow stellen ihre Produkte vor, kommen mit Maimarktgängern ins Gespräch und beantworten Besucher-Fragen.

Und auch, wenn ihre Produkte noch so unterschiedlich sind, eines eint die Erfinder: Sie alle sind „Löwenkinder“ von Investor Ralf Dümmel. Heute sind sie mit ihren Alltags-problemlösern längst selbst erfolgreich im Beruf, nicht zuletzt dank Dümmels tierisch gutem Instinkt. Schließlich buhlen in jeder TV-Sendung neben dem Geschäftsmann noch eine Handvoll weitere erfahrene Löwen um die Gunst der schlauen Neulinge.

Mentor mit richtigem Riecher

Den richtigen Riecher hatte Dümmel, alias „Mister Regal“, auch bei Kai Döringers Schreibpilot. Auf einem Heft sind die Buchstaben des Alphabets so tief eingeprägt, dass Schüler sie mit einem Bleistift mühelos nachzeichnen können. „Das macht den Kindern sogar richtig Spaß“, versichert der gebürtige Taunussteiner. Also spielerisch Schreiben lernen, ohne Hilfe der Eltern. „Aber die anderen Löwen haben meine Idee als altbacken abgetan“, erinnert sich der Hesse: „Schreiben sei aus der Mode. Die Kinder würden längst nur noch in den Computer tippen.“ Dass Dümmel ein Handschrift-Fan ist, kommt Döringer zugute. Heute ist sein Schreibpilot in Hessen und Rheinland-Pfalz offiziell als Lehrmittel anerkannt. Es gibt inzwischen neun Bücher, vom Heft für Linkshänder bis zu arabischen, englischen und französischen Varianten. „Nicht nur die Maimarktgesellschaft, auch die Messe Nürnberg hat bereits Interesse an einem Stand von uns angemeldet.“ Zur Freude des „Retters der Handschrift“, wie er auch genannt wird.

Nicht gleich die ganze Welt retten, aber doch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten wollen Thorsten Homma und sein Team mit ihrem kleinsten Bidet der Welt. Um den Toilettenpapierhalter mit Befeuchtungsfunktion zum Laufen zu bringen, benötigt man nichts außer Papier und Leitungswasser. „Das ist einfach, günstig, sauber, leicht nachfüllbar und umweltfreundlich“, verspricht der gebürtige Nusslocher. Eine patentierte Walztechnik macht es möglich. „Und herkömmliche Feuchttücher überflüssig“, resümiert Homma stolz. Denn die seien aus reißfestem Vliesstoff: „Der braucht viel länger, bis er zersetzt ist, als Toilettenpapier.“ Die Montage sei kinderleicht. „Ja, das sehe ich schon auf den ersten Blick“, bestätigt ein Besucher aus Weinheim, der die Aufhängung der Halterung inspiziert: „Das Teil nehme ich mit.“

Zum Kinderspiel wird laut seinem Erfinder Karlheinz Voll auch das Nivellieren in zwei Richtungen. Und zwar dank seiner Wasserwaage mit Flügeln, „Flüwa“ genannt: „Einfach anlegen, Flügel ausklappen, auspendeln, fertig.“ Genial einfach.

Genau wie die innovative Idee von Andreas und Jan-Peter Psczolla, die sich immer über Wasser- und Schmutzrückstände an Toilettenbürsten störten. „Die Pfütze im Bürstenhalter hat mich schon immer geärgert“, erzählt Andres Psczolla. Deshalb tüftelten und bastelten sie etliche Monate an einer Lösung dieses unschönen Problems. Das Ergebnis: eine WC-Bürste mit Lotuseffekt. Das Silikonmaterial der breiten Borsten bewirkt, dass Wasser abperlt und die Bürste sauber in ihre Halterung zurückgesteckt werden kann. Zudem sind die Kreationen von dezentem Silbergrau über Kornblumenblau bis zu Pink in jedem Bad optisch ansprechende Elemente.

Das sind auch die Pendants zum traditionellen Duftbaum, die Kim Lohmar kreiert hat. In Kombination mit dem Lieblingsparfüm sind sie echte Nasenschmeichler fürs Wohlfühlambiente im Auto. Wellness pur verspricht auch das Erkältungsbad für die Dusche von Jaqueline Torres: „Wenn man verschnupft ist, oder nach dem Sport tut ein Bad einfach super gut“, findet die Gründerin von „MeDusch“: „Wenn man denn eine Wanne hat.“ Doch mit ätherischen Ölen angereichert bietet ihr Produkt eine Alternative.

Gut gebrüllt

Gleich nebenan legt sich der Herr der Abfluss-Fee mächtig ins Zeug. Hinter der zauberhaften Umschreibung verbirgt sich nicht etwa ein Märchenwesen, sondern schlicht und einfach ein Abfluss-Stopfen. „Mir ist das egal, ob sie den online oder gleich jetzt kaufen“, erklärt Karl-Heinz Bilz einem interessierten Ehepaar: „Ich bin nur der Erfinder.“ Allerdings mit Meisterbrief im Sanitärbereich, also vom Fach. Zudem sei der Stopfen noch aus einem anderen Grund eine dufte Sache: In ihm integriert befindet sich ein angenehmer Geruchsstoff. Verstopfte Dusch- und Badewannen-Rohre gehören mit seiner Erfindung der Vergangenheit an, verspricht der Experte: „Und hier ist alles zum Messesonderpreis.“ Und tatsächlich, die Besucher greifen zu. Kurzum: Gut gebrüllt Löwe!