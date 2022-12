Wo geht es denn hier zur Gondoletta?

Nach Rom führen sprichwörtlich ja alle Wege. Offensichtlich gilt im Luisenpark eine ähnliche Devise. Unser Leser Aris Bernhard aus Seckenheim hat dem „MM“ dieses Foto geschickt, auf dem gleich drei Schilder den Weg zur Gondoletta weisen – allerdings jeweils in eine andere Richtung. Falsch wäre demnach nur die, aus der das Bild aufgenommen wurde. Das war schon vor Wochen, mittlerweile ist der Luisenpark wegen des Umbaus für die Bundesgartenschau geschlossen. Die bereits bei laufendem Betrieb begonnenen Arbeiten waren sicher der Grund für die etwas diffuse Beschilderung. Dass deswegen jemand nicht in der Lage war, die Boote auf dem Kutzerweiher zu finden, ist relativ unwahrscheinlich. Und wenn der Luisenpark zur Buga am 13. April wieder öffnet, ist ja bestimmt alles in bester Ordnung. sma (Bild: Aris Bernhard)

