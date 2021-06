Wo der Kurfürst einst geruht hat

Einen Raum betreten, den es nicht mehr gibt – das geht jetzt im Schloss. Wer eine spezielle Brille aufsetzt, vor dessen Augen entfaltet sich die ganze Pracht des Paradeschlafzimmers von Kurfürst Carl Philipp mit seiner üppig verzierten Stuckdecke. Die plastischen Figuren, das breite Bett, die mit grünem Damast bezogenen und riesigen Bildteppichen behängten Wände sind ebenso sichtbar wie die massive Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, als nur noch die Außenmauern stehen und man auf gebrochenen Holzbrettern in die Tiefe zu stürzen droht – all das ist wirklichkeitsgetreu nachzuempfinden.

„Sensationell“, sagt mit Recht Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, als er die Virtual-Reality-Brille absetzt. Sie zeigt dreidimensional eine künstlich per Computer erzeugte Wirklichkeit, als würde man mitten in diesem Raum stehen.

Dabei gibt es ihn nicht mehr. Wo der 1720 bis 1742 in Mannheim regierende Kurfürst Carl Philipp nächtigte und repräsentierte, ist heute ein profanes Treppenhaus der Universität. Schon unter Carl Philipps Nachfolger Carl Theodor, Regent 1742 bis 1778, ist der Bereich umgebaut und nur noch von Kammerzofen genutzt worden. Als Großherzogin Stephanie 1819 bis 1860 hier residierte, diente der Raum als Salon, später der Rheinschiffahrtskommission oder der höheren Töchterschule.

Carl Philipp indes hat in dem Raum nicht nur sein müdes Haupt zur Ruhe gebettet, denn bei barocken Herrschern ist auch das Schlafgemach ein Repräsentationsraum. Zwar werden bis hierher nur besonders angesehene, hochrangige Gäste vorgelassen, für die anderen Audienzen gibt es davor – nach Bedeutung des Besuchers gestaffelt – weitere, karger eingerichtete Räume. Gekrönt werden sie vom Paradeschlafzimmer, in dem das Figurenprogramm der einzigartigen Stuckdecke den Regenten als Sieger in den Türkenkriegen und erfolgreichen Hofmarschall des Kaisers glorifiziert.

„Am grünen Tisch“

Es ist „ein Showroom für Reichtum und Status“. So formuliert es Julia Beerhold. Die Schauspielerin begegnet den Schlossbesuchern, die sich in den virtuellen Raum begeben, und erklärt ihnen, was sie da sehen. Und sie ist auch Erzählerin in einem zusätzlich produzierten Film, in dem sie durch das einstige kurfürstliche Appartement, das wie eine Puppenstube nachgebaut worden ist. Da erfährt der Zuschauer, warum einige Gäste nur einen Hocker, andere einen Stuhl angeboten bekommen haben – und dass für Konferenzen ein grüner Teppich ausgerollt, der Tisch grün bespannt wurde. „Am grünen Tisch entschieden“ – dieses Sprichwort kommt aus diesem Brauch der Barockzeit.

Leider weiß man aber nicht alles. „Es war eine knifflige Arbeit“, so Uta Coburger, Konservatorin für Schloss Mannheim, über ihre seit über drei Jahre laufenden Vorarbeiten. Zwar gab es ein Inventarbuch aus dem 18. Jahrhundert und Schwarz-Weiß-Fotos aus der Zeit vor dem Krieg, doch manche Details mussten offen bleiben – was auch stets entsprechend gekennzeichnet ist. „Aber die Grundintention des Erbauers des Schlosses, dass das Gebäude eine einzige Machtdemonstration war und insbesondere dieser Raum, das ist erlebbar“, freut sich Coburger.

Das Konzept ist nicht nur, so Projektkoordinator Frithjof Schwartz von den Staatlichen Schlössern und Gärten, „höchst innovativ“. Alle Forschungsergebnisse sind in einer wissenschaftlichen Datenbank abrufbar. Hörrmann sieht in dem Mannheimer Pilotprojekt, das Teil der Digitalisierungsstrategie des Landes ist, ohnehin „nur eine Etappe“, wie er betont. Es ermögliche „sinnliche Erfahrung“ und „Teilhabe am kulturellen Erbe am authentischen Ort“. Da der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung eine umfassende Digitalisierung der Monumente des Landes zusage, will er unbedingt in Mannheim mit weiteren Räumen und auch in anderen Schlössern weitermachen. Hörrmann verknüpft damit eine große Hoffnung. Nach der langen Schließung durch die Corona-Pandemie seien viele Besuchsziele „ein Stück weit in Vergessenheit geraten, wir müssen sie mit attraktiven Angeboten wieder ins Bewusstsein bringen“.

