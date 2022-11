WM-Trikots von Mario Götze und Horst Eckel werden in Mannheim versteigert

Mannheim. Bei der AGON-Sportmemorabilia-Auktion am 18. und 19. November im Mannheimer Maritim Parkhotel werden Sammlerstücke aus der olympischen Geschichte und der deutschen Fußball-WM versteigert.

Am ersten Auktionstag sind insgesamt 18 olympische Siegermedaillen im Angebot. Darunter vier Goldmedaillen und jeweils sieben Silber- und Bronzemedaillen. So viele habe es bei einer europäischen Auktion noch nie gegeben, heißt es in der Pressemeldung. Es werden insgesamt 385 olympische Devotionalien zum Ausruf kommen.

Aus dem Fußball wird unteranderem das zweite Trikot von Mario Götze aus dem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 im Wert von 15.000 Euro versteigert. Götze schoss das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg für Deutschland. Eine prominente Persönlichkeit des deutschen Fußballes konnte sich sein zweites ungetragenes Trikot nach dem Spiel sichern.

Eine Sonderaktion findet schließlich am zweiten Auktionstag von elf bis 13 Uhr statt. Das Endspieltrikot inklusive Hose und Stutzen von Horst Eckel, dem Fußball-Weltmeister 1954, im Wert von rund 35.000 Euro, wird versteigert. Seine originalen Endspielschuhe von Adidas im Wert von 12.500 Euro werden ebenfalls angeboten.

Weiter im Angebot sind Siegermedaillen jeweils im Wert von 9.500 Euro der deutschen Fußballnationalmannschaft vom 3. Platz der WM 2006 und vom 2. Platz der WM 2002. Zum ersten Mal werde auch eine Goldmedaille versteigert: Vom letzten deutschen EM-Sieg 1996 in England. Alle Medaillen kommen aus dem Insgesamt sollen rund 800 Fußball-Objekte an der Auktion angeboten werden.

Die Live-Auktion beginnt am 18. November voraussichtlich um 14 Uhr und wird am 19. November um elf Uhr weitergeführt. Die Auktionsobjekte werden dann in Ihrer Katalogreihenfolge aufgerufen und dem Meistbietenden zugeschlagen. Die Vorgebotszeit für beide Auktionstage endet jeweils eine Stunde vor Auktionsbeginn. Weitere Informationen sind hier zu finden.