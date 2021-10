Wissenschaftler bekommen 500 000 Euro

Es ist ein Teufelskreis, der durchbrochen werden muss: Medikamente, die Krebszellen abtöten und das Tumorwachstum hemmen, können zur gleichen Zeit die Funktion normaler Zellen in einer Weise verändern, die das Wiederauftreten von Tumoren und die Metastasierung begünstigt. Die Wirksamkeit der Therapie wird dadurch eingeschränkt. Seit Jahren arbeiten Professor Jonathan Sleeman von der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Professor Yuval Shaked von der Medizinischen Fakultät Rappaport des Technion in Haifa (Israel) gemeinsam an einer Lösung. Nun bekommen sie finanzielle Unterstützung: Mit rund 500 000 Euro unterstützt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die deutsch-israelische Zusammenarbeit in den kommenden drei Jahren, wie die Universitätsmedizin Mannheim am Montag mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit ihren Teams untersuchen die beiden Wissenschaftler die Auswirkungen der Chemotherapie auf das Immunsystem und zudem dessen Einfluss auf die Metastasenbildung bei Brustkrebs. Ihre bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Chemotherapie eine Immunantwort auslösen kann, die Makrophagen in der Lunge aktiviert, hieß es von der Universitätsmedizin. Makrophagen und Neutrophile sind beides wichtige Bestandteile des Immunsystems, die zu den weißen Blutkörperchen (Leukozyten) gehören. Die Makrophagen wiederum rekrutieren sogenannte Neutrophile, die die Metastasierung in der Lunge fördern. Die Wissenschaftler scheinen damit der Lösung des Dilemmas, dass die Chemotherapie einerseits Tumorzellen zerstören kann, gleichzeitig aber eine neue Ausbreitung begünstigt, auf der Spur zu sein. Im Rahmen des aktuell bewilligten Projektes wollen die Teams in Mannheim und Haifa die durch die Chemotherapie induzierten Wechselwirkungen zwischen Lungenmakrophagen und Neutrophilen genauer untersuchen. Ein besonderer Fokus liegt außerdem auf der Frage, wie diese Zellen des blutbildenden Systems auf die Tumormikroumgebung Einfluss nehmen und dazu beitragen, dass sich Tumorzellen in der Lunge ansiedeln.

Langfristiges Ziel der Forscher sei es, auf Basis ihrer Erkenntnisse Interventionsstrategien zu entwickeln, die den die Metastasierung fördernden Nebenwirkungen der Chemotherapie entgegenwirken, hieß es. Dies würde die Chemotherapie wirksamer machen und das Überleben der Patienten verbessern. her