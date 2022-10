Wischen und dabei Wissen aneignen

Die meisten Kinder wachsen mit digitalen Medien auf, selbst für die Jüngsten gehören Tablets und Smartphones innerhalb der Familie oft zum Alltag. Dass der sinnvolle Umgang mit Tablets pädagogisch geboten ist, davon ist Swaantje Weißenhorn überzeugt. Sie ist innerhalb der Kita-Abteilung der Evangelischen Kirche in Mannheim Leiterin des Projekts „Digital von Anfang an“. Damit begleite und fördere man die Kinder dabei, innerhalb ihrer Lebenswirklichkeit mit digitalen Medien umzugehen.

Einige der Kitas arbeiten bereits mit Tablets. Dank einer 10 000-Euro-Spende der BBBank kann das jetzt massiv ausgebaut werden – neben den Geräten selbst geht es dabei um die Schulung der Fachkräfte. Durch die Spende könne man insgesamt 70 Gruppen mit jeweils einem Tablet versorgen – das ist rund die Hälfte aller Gruppen in den mehr als 40 evangelischen Kitas.

„Das Digitale gehört zur Lebenswelt der Kinder dazu. Wir finden es deshalb sehr gut, dass sie durch dieses Projekt einen sinnvollen Umgang damit erlernen und sich dadurch wichtige Möglichkeiten aneignen können“, sagt Regionaldirektor Frank Nowottny von der BBBank Mannheim-Heidelberg. „Uns beeindruckt an dem Projekt, wie damit das digitale Verständnis kindgerecht gestärkt wird.“ Die Spende stammt aus Mitteln des Gewinnsparens.

„Wir sind überglücklich über diese großzügige Spende“, freut sich Swaantje Weißenhorn, „denn damit können wir den wichtigen Aspekt der digitalen Medien noch umfassender in unsere pädagogische Arbeit einbinden“. Digitale Schnittstellen seien bereits Teil der Bildungsarbeit in den Kitas. Doch habe deren Bedeutung „durch die Pandemie und die intensive Präsenz digitaler Medien in den Familien noch stärker zugenommen“. Für Swaantje Weißenhorn ist klar: „Kinder brauchen Kompetenzen, um sich ihre Welt selbst erschließen zu können. Es ist unsere Aufgabe, sie dabei zu begleiten und zu unterstützen.“

Die Fachkräfte sollten die Kinder dazu befähigen, die Medien ausprobieren, sie kreativ und aktiv zu nutzen: „So lernen sie, diese als Informationsquelle, als Kommunikationsmittel oder als Werkzeug kreativen Arbeitens wahrzunehmen.“ Prävention gehöre ebenfalls dazu.

Aktive Sprachförderung

„Ganz konkret erhalten die Kinder basale Grundkenntnisse, zum Beispiel Wischen auf dem Tablet und das Wissen, dass es mit einem Akku geladen werden muss“, erklärt die Projektleiterin: „Zudem lernen die Kinder Wortfelder aus dem technischen und medialen Bereich kennen. Ebenso werden die Tablets zur aktiven Sprachförderung für sprachliche Teilhabe bei Deutsch als Zweitsprache eingesetzt.“

Man animiere die Kinder durch Eingaben zum Gebrauch der Sprache. „Und sie können wegen der vielfältigen Funktionen, die ein Tablet bietet, mit Sprache experimentieren“, stellt Weißenhorn fest. Die neue Technik schaffe zudem „ vielfältige Möglichkeiten in der inklusiven Arbeit“. bhr