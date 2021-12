Wird Parken bald teurer?

Die Grünen und die Linken wollen die Parkgebühren in Mannheim weiter anheben. In Zone 1 (hauptsächlich Quadrate) sollen pro angefangene 20 Minuten künftig rund um die Uhr 1,20 Euro verlangt werden, in Zone 2 (erweitere Innenstadt) soll zwischen 6 Uhr und Mitternacht der gleiche Betrag fällig werden. Vorgeschlagen werden auch Tagesparkausweise für fünf Euro, die Handwerker sowie Bewohner für Besucher kaufen können. Und Anwohnerparkausweise sollen schrittweise deutlich teurer werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Anträge wurden bei der Etatdebatte am Dienstag aber noch nicht zur Abstimmung gestellt. Oberbürgermeister Peter Kurz kündigte an, die Stadtverwaltung prüfe ihrerseits gerade die durch gesetzliche Änderungen möglichen Erhöhungen der Parkgebühren und werde dem Gemeinderat demnächst eine entsprechende Beschlussvorlage präsentieren. Inwieweit diese inhaltlich den Vorstellungen von Grünen und Linken entsprechen wird, ließ Kurz offen. sma