Wird Kultur nachhaltig?

Das „Denkfest“, die größte Kulturkonferenz in der Region Rhein-Neckar des Kulturbüros der Metropolregion, wird während der Bundesgartenschau 2023 auf dem Spinelli-Gelände zu Gast sein. Zur Einstimmung gibt es in der Veranstaltungsreihe „Buga 23-Plattform“ jetzt schon einen Abend am Donnerstag, 19. Mai um 18 Uhr auf dem Spinelli-Gelände. Mit dabei sind Fabian Burstein, Projektleiter Kultur und Veranstaltungen der Bundesgartenschau 2023, Robert Montoto vom Kulturbüro der Metropolregion sowie Volkmar Baumgärtner von der KulturRegion Karlsruhe und Ralf Weiß von Culture4Climate/2N2K.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie diskutieren an dem Abend über Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur. Beginnend mit einem Gedankenaustausch über den Nachhaltigkeitsbegriff beim Kulturprogramm der Bundesgartenschau und einer Einführung von Ralf Weiß über die Einordnung des Themas in den gesamtgesellschaftlichen Kontext bekommen die Gäste an dem Abend einen Einblick in die Arbeit regionaler Kulturbetriebe, deren Nachhaltigkeitsziele und Herausforderungen, darunter des Badischen Staatstheaters Karlsruhe, der Biennale für aktuelle Fotografie, von Enjoy Jazz, dem EventKultur Rhein-Neckar, dem Heidelberger Frühling und dem ZKM Karlsruhe Anmeldung zur Veranstaltung im Internet uter https://bit.ly/3OM4doy. pwr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2