Der Prozess rund um die Messerstecherei im vergangenen Jahr am Wasserturm, bei der das 22-jährige Opfer lebensgefährlich verletzt wurde und nur durch eine Not-OP überlebte, biegt in die Zielgerade. Bei der Verhandlung am Donnerstag gab die am Landgericht angesiedelte Große Jugendstrafkammer einen rechtlichen Hinweis: Der Vorsitzende Richter Joachim Bock erklärte, dass bei dem 21-jährigen

...