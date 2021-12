"Wir wollen helfen": Zeichen für Menschlichkeit

Zwei Jahre Pandemie haben die Not der Schwächsten unter uns noch einmal deutlich vergrößert. Zusätzliche Ausgaben für Masken und Hygienemaßnahmen belasten die ohnehin schon knappen Budgets der Notleidenden. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen entstehen zusätzliche Barrieren beim Zugang zu Behörden und Institutionen, da häufig ausschließlich digitale Zugänge angeboten werden können. Gerade für Bedürftige und Arme, die sich keine Smartphones und internetfähige Mobilfunkverträge leisten können, ist das oft eine enorme Hürde, um an Hilfe und Unterstützung zu kommen. Schließlich kehrt nun ausgerechnet mitten in einer Pandemie die fast vergessene Inflation zurück. Preissteigerungen, insbesondere bei Produkten des täglichen Bedarfs, Lebensmitteln und Energie treffen gerade arme Familien besonders hart. Und das in einer Situation, in der Familien auf engstem Raum Quarantänezeiten, Home-Schooling und ähnliches zu bewältigen haben.

Das alles zeigt, wie dringend Unterstützung gerade in diesen Zeiten benötigt wird, insbesondere dort, wo der Staat nicht (mehr) helfen kann.

Auch für den Hilfsverein des „Mannheimer Morgen“ ist das zweite pandemische Jahr eine große Herausforderung. Erneut konnten traditionelle Benefizveranstaltungen wie das Blumepeterfest nicht stattfinden. Alle diese Veranstaltungen lieferten einen wichtigen Beitrag zu unserem Spendenaufkommen. Dennoch ist es durch Ihre großartige Hilfsbereitschaft gelungen, diese Spendenausfälle auszugleichen und in diesem Jahr ein erneutes Rekordergebnis von über 566 000 Euro zu erreichen.

Das beweist, dass gerade in schwierigen Zeiten aus unserer Stadt Mannheim ein wichtiges Zeichen für bürgerschaftliches Engagement und Mitmenschlichkeit ausgeht. Darauf können Sie stolz sein – wir sind Ihnen dafür, liebe Leserinnen und Leser, unendlich und von Herzen dankbar. Mit den anvertrauten Spendengeldern werden wir sorgsam und verantwortungsbewusst umgehen, jeden Einzelfall erst nach genauer Prüfung bewilligen und damit das in uns gesetzte Vertrauen rechtfertigen. Selbstverständlich übernimmt das Flaggschiff und die Keimzelle der HAAS Mediengruppe, Ihr „Mannheimer Morgen“, auch künftig sämtliche Personal- und Sachkosten, so dass Ihre Spenden ohne Abzug an die Stellen gelangen, wo Mannheimer sie wirklich benötigen.

Genießen Sie ein besinnliches Weihnachtsfest und verbringen Sie eine harmonische und erholsame Zeit im Kreis Ihrer Lieben. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein glückliches Jahr 2022. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

Herzlichst

Ihr Florian Kranefuß

Geschäftsführer der HAAS Mediengruppe