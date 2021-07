"Wir wollen helfen!": Aktion vom Wagner-Verband bei Beier

Mannheim. Sehr schöne Grußkarten mit glänzenden Fotos von Rosen als Königinnen der Blumen und Symbol für die Liebe, hübsche kleine, selbst gebastelte Figürchen „Blumenkinder“ und sommerliche Strohhüte mit prächtiger Rosenzier – das kann man am Samstag, 31. Juli, von 9 bis 15 Uhr bei Blumen-Beier in Sandhofen kaufen. Angeboten wird all das von Mitgliedern des Richard-Wagner-Verbandes. Es sind Gertrud Frohburg, Angelika Heckmann, Helga Heinold, Uta Trui und nicht zuletzt Vorsitzende Monika Kulczinski, die diese Produkte mit viele Liebe und Kreativität hergestellt haben und nun anbieten. Der Verkaufserlös kommt der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ zugute.

Der Richard-Wagner-Verband Mannheim-Kurpfalz, einer der größten Ortsverbände der Fans des Komponisten weltweit, wird in diesem Jahr 110 Jahre alt. Viele Konzert- und Vortragsveranstaltungen konnten wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Doch nicht nur Musik und Kunst sollten zum Jubiläum im Mittelpunkt stehen. Monika Kulczinski wählte dafür die „großartige Aktion“, wie Kulczinski sagt, „Wir wollen helfen“ des „Mannheimer Morgen“ aus. Schon zum Valentinstag wurden sehr erfolgreich Rosen-Grußkarten verkauft. Nun stellen Günther und Margit Beier für eine weitere Verkaufsaktion einen Stand im Blumenhaus zur Verfügung. Im Herbst plant der Wagner-Verband zwei weitere Aktionen zugunsten von „Wir wollen helfen“: die Aufführung eines Märchens für Kinder am 19. September und die Herausgabe eines Kalenders mit Motiven aus dem Mannheimer Kulturleben.