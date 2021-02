Mannheim. Die Erleichterung von Andreas Beier ist fast mit Händen zu greifen. „Eigentlich ist es heute zum ersten Mal seit langer Zeit wieder so, dass alles gut ist bei uns“, sagt der 55-jährige Inhaber des gleichnamigen Gartencenters in Sandhofen am Donnerstag. Kein Wunder, nach dann genau 76 Tagen darf er ab Montag, 1. März, sein Geschäft wieder öffnen. Eine entsprechende Landesverordnung für Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden in Baden-Württemberg macht es möglich.

„Wir sind einfach nur froh, dass wir wieder öffnen dürfen“, sagt Beier. Und betont fast im selben Atemzug, dass er das nicht für selbstverständlich hält: „Wir verstehen das auch als eine Art Chance, einen Vertrauensvorschuss, den wir nicht verspielen dürfen.“ Entsprechend gut will er vorbereitet sein.

Strenge Hygieneregeln

Und so werden im großen Gartencenter im Viernheimer Weg nicht nur Lkw voller Blumen ausgeladen, Primeln dekorativ auf den Verkaufsflächen angeordnet und Orangen- sowie Olivenbäume an ihren Platz gebracht. Parallel dazu werden auch Plexiglasscheiben aufgehängt – für den Infektionsschutz. Die Kassenzonen sind bereits vergrößert und der Klimacomputer so eingestellt, dass ab Montag die Lüftungsklappen ständig offen bleiben werden. „Wir machen alles, was machbar ist“, erklärt Beier.

Manches ist allerdings noch nicht machbar. Denn den genauen Wortlaut der Verordnung, die den konkreten Geschäftsbetrieb regelt, kennen die Mannheimer Floristen am Donnerstag noch nicht. Frühestens am Abend oder erst in den nächsten Tagen wird mit den Informationen aus Stuttgart gerechnet. „Eventuell dürfen wir die innenliegenden Bereiche nicht öffnen“, erklärt Beier, „eventuell muss die Dekoabteilung zu bleiben.“ Seinen Optimismus schmälert das jedoch nicht: „Wir haben für alle Szenarien Vorbereitungen getroffen.“ Die zurückliegenden 76 Tage, die „zermürbend und nervenaufreibend“ gewesen seien, will der Unternehmer so schnell wie möglich „abhaken“. Obwohl er zugeben muss: „So hart wie dieses Jahr war es noch nie.“ Auf durchschnittlich rund 90 Prozent schätzt er den Umsatzverlust durch den Lockdown. Und so musste er, nachdem alle Sanierungs-, Reparatur- und Aufräumarbeiten erledigt waren, im Februar sogar Kurzarbeit anmelden. Doch ab Freitag sind alle rund 50 Mitarbeiter wieder mit an Bord.

„Wir stehen in den Startlöchern“, sagt auch Hans-Peter Kull, dessen Gärtnerei in Rheinau zu finden ist. Die Kunden übrigens ebenso, ist der 50-Jährige überzeugt: „Die Leute wollen jetzt den Frühling ins Zimmer oder in ihren Garten holen.“ Und manch einer, erzählt Kull, könne es kaum erwarten, bis er sich wieder mit Tulpen, Narzissen, Stiefmütterchen, Primlen oder Hornveilchen eindecken könne: „Wenn ich hier nur das Tor aufmache, um rauszufahren, kann es sein, dass jemand in den Laden läuft und etwas kaufen will.“

Zuletzt ging das allerdings nur nach Vorbestellung – weshalb Kull, wie er selbst sagt, etwa 70 bis 80 Prozent weniger Umsatz gemacht hat. Doch ab nächster Woche will er mit seinen zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder durchstarten. Und so freut Kull sich insbesondere auf diesen einen Moment, wie er verrät: „Wenn ich am Montagmorgen die Türe aufschließe und das Licht anmache. Denn wenn das Licht wieder an ist, dann ist auch wieder offen.“

Mancherorts wird es allerdings auch am Montag noch dunkel bleiben. Beispielsweise in M 4 in der Innenstadt. „Wir haben hin und her überlegt“, berichtet Hans-Jürgen Feld, Inhaber der „Feldblume“ – und dann entschieden, das Geschäft nicht sofort zu öffnen, sondern „erst mal abzuwarten, was passiert“.

„Wir sind darauf angewiesen, dass Kunden aus einem breiten Umkreis in die City kommen“, erklärt Feld den Entschluss. Und die Situation sei so unbeständig, dass es ihm zu riskant erscheint, das Sortiment wieder komplett hochzufahren. „Ich habe im ersten Lockdown Ware im Wert von 10 000 Euro weggeschmissen“, erzählt er. „Ich kann keine weiteren Verluste mehr einfahren.“ Nicht überall herrscht Optimismus.