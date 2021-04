„Wir sind die Impfexperten und -expertinnen seit Jahrzehnten, wir impfen jede Grippesaison 20 Millionen Bundesbürger völlig geräuschlos“, betont Nicola Buhlinger-Göpfarth und begrüßt, dass nun auch niedergelassene Ärzte gegen Corona impfen können. Damit werde der „Impfturbo“ eingeschaltet, sagt die Pforzheimer Allgemeinmedizinerin und Sprecherin des Forums Hausärztinnen im Deutschen Hausärzteverband in einer neuen Folge des Podcasts „Leben in Zeiten von Corona“. Zugleich kritisiert sie, dass nach wie vor die Impfzentren vorrangig mit Impfstoff beliefert werden. „Wir wollen nicht die Resterampe der Nation sein. Wir sind viele Ärzte, und wir können das.“ Die Impfzentren seien teuer und erforderten einen hohen Personalaufwand. „Das Impfen muss jetzt schnell und wohnortnah in die Fläche gehen. Die Patientinnen und Patienten wollen das auch.“

Laut ihrer Aussage erhalten niedergelassene Ärzte pro Impfung 20 Euro. Die Kosten einer Impfung im Impfzentrum belaufe sich auf ein Vielfaches. Das Impfen sollte dorthin verlagert werden, wo es hingehöre – nämlich in den ambulanten Sektor. Eine entsprechende Petition habe die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg gestartet. „Die Impfzentren Ende Juni zu schließen, hielte ich für einen guten Zeitplan.“

Keine Impfgerechtigkeit

Mit Blick auf Diskussionen über ein mögliches Aufweichen der Impfpriorisierung in den Hausarztpraxen erklärt die Medizinerin: „Eine hundertprozentige Impfgerechtigkeit gibt es nicht. Vielleicht erreichen Sie einen sehr kranken Patienten weder telefonisch noch postalisch, dafür aber jemanden, der ein bisschen weniger krank oder jünger ist.“ Das Problem stelle sich aber auch in den Impfzentren.