Enger Zeitplan, hehre Ziele, mangelnder Einblick, fehlende Umsetzungsstrategien, Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit – am Vorgehen der Stadt in Sachen Klimaschutzaktionsplan regt sich Kritik. Nachdem lokale Klimagruppen in der vergangenen Woche ihrem Ärger über die Erarbeitung eines des Plans Luft gemacht haben, äußern sich nun auch andere am Prozess Beteiligte.

Der

...