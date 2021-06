„Wir lassen es wieder richtig krachen“

Man spürt die Ungeduld, wenn man mit Otto M. Raad spricht, diese Mischung aus Erleichterung und Freude. Am Sonntag darf der auch „Mr. Rock´n Roll“ genannte jüngere Bruder von Joy Fleming endlich mal wieder mit seiner Band „Just for fun“ im Luisenpark auftreten, von 15 bis 17 Uhr auf der Seebühne. „Wir brennen, wir sind heiß, wir können es kaum erwarten“, so der Leadsänger, Frontmann und Bandleader von Mannheims großer Kultband.

Seit fast eineinhalb Jahren haben sie nicht mehr gespielt, nicht mehr geprobt. Anfang März 2020, beim ersten Mathaisemarkt-Wochenende vor dem Abbruch der Veranstaltung, waren sie noch im Festzelt gebucht, „aber das war schon nur zur Hälfte gefüllt, als wir gespielt haben“, erzählt Otto M. Raad. „Danach kam eine bittere, traurige Zeit, wo einfach gar nichts ging“, sagt er: „Wir waren am Boden zerstört“, seufzt Raad.

„Just for fun“, hier beim Straßenfest Schriesheim. © Marcus Schwetasch

Umso mehr freuen sie sich, dass der Kulturbetrieb nun langsam wieder losgeht. Für „Just for fun“ ist der Auftritt im Luisenpark am Sonntag aber auch deshalb etwas Besonderes, weil die Karriere der für ihre Spielfreude und ihr breites Repertoire von Klassikern des Rock‘n Roll bis zu beliebten Songs der Stones, von Free oder AC/DC bekannten Formation genau dort begann. 1975, bei der Bundesgartenschau, spielte sie mehrfach im Monat auf der Seebühne, und der legendäre Seebühnen-Intendant Alfred Bauß hat die Band dann immer wieder geholt. Ob Stadtfest, Blumepeterfest, Wurstmarkt Bad Dürkheim – seither war „Just for fun“ immer wieder dabei.

Schwöbel und Schäfer

Für Sonntag verspricht Raad „Rock‘n Roll vom Feinsten, vom Allerfeinsten“, so der Bandleader der achtköpfigen Formation, die dazu in dieser Woche eigens zweimal geprobt habe: „Wir stehen unter Strom, freuen uns richtig, unsere Fans wiederzusehen, und lassen es wieder richtig krachen“, hofft er, dass das Wetter den Auftritt zulässt.

Soweit Open-Air-Auftritte möglich sind, gibt es künftig immer wieder sonntags und mittwochs nachmittags Programm auf der Seebühne bei freiem Eintritt. Es werden nur die Kontaktdaten der Besucher erfasst, und in den Bänken müssen die Hygiene-Abstände von 1,5 Meter eingehalten werden.

Mit dabei sind viele Publikumslieblinge, etwa am Sonntag, 13. Juni Hans-Peter Schwöbel sowie am Mittwoch, 16. Juni und am 28. Juli „Mannemer Mutterwitz und Lieder“ mit Joachim Schäfer und Horst „Hotte“ Siegholt als Hausmeister vom Luisenpark. Auch Termine mit Susan Horn, der Mannheimer Bläserphilharmonie oder „Sandys Showband“ sind auf der Seebühne geplant – immer vorausgesetzt, die Ansteckungszahlen bleiben niedrig.

