  Wir können verbessern

Wann wird es wieder besser? Wer so fragt, ist am Tiefpunkt in seinem Leben angekommen. Unzufriedenheit und vielleicht auch Resignation bestimmen das Leben. Die Sehnsucht nach besseren Zeiten ist groß. In so einer Situation fühlt man sich häufig ungerecht behandelt, verlassen von den anderen und vielleicht auch von Gott.

AdUnit urban-intext1

So geht es auch Gideon (Richterbuch Kapitel 6-8). Er erlebt Hunger und Krieg und fühlt sich allein. Angesichts der Not kann er nicht glauben, dass Gott bei ihm ist. Doch dann geschieht eines Tages etwas, das sein Leben verändert. Er begegnet einem Engel. Am Anfang zweifelt er daran, ob tatsächlich ein Bote Gottes vor ihm steht, doch nach einiger Zeit ist Gideon davon überzeugt. Der Engel ermutigt ihn, gegen die Ungerechtigkeiten und das Leid in seinem Leben anzukämpfen. Gott wird ihn auf diesem Weg unterstützen, sagt der Engel zu. Gideon vertraut den Worten und macht sich auf den Weg.

Gewissheit der Hilfe

Geht es uns nicht häufiger wie Gideon, dass wir jemanden brauchen, der uns ermutigt etwas zu tun, jemanden, der uns die Gewissheit gibt, dass wir nicht alleine sind? Häufig erlebe ich in der Schule, dass viele Kinder und Jugendliche für die Lösung einer Aufgabe gar nicht die Hilfe des Lehrers brauchen, sondern dass die Gewissheit reicht, dass da jemand da ist, der helfen könnte. Oder denken Sie an ein Kleinkind, das Laufen lernt. Am Anfang braucht das Kind noch die Hand der Eltern, aber schon bald reicht dem Kind die Gewissheit der Nähe der Eltern.

Begegnungen können verändern. Begegnungen können nicht nur Folgen für uns haben, sondern auch für diejenigen, denen wir begegnen und damit für die Gemeinschaft. Durch die Begegnung mit dem Engel findet Gideon die Kraft, den Kampf aufzunehmen gegen die Ungerechtigkeit. Unrecht entsteht auf vielen Wegen – sei es durch Rassismus, Sexismus, ungleiche Besitzverteilung, Ausbeutung, unzureichende Schulbildung und vieles mehr. Unrecht entsteht aber nicht nur durch die anderen, sondern auch durch uns selbst, indem wir andere respektlos behandeln, sie ignorieren oder andere unterstützen, Unrecht zu tun. Wichtig ist zu erkennen, wo man das Unrecht mindern kann. Aber noch wichtiger ist, den Mut zu haben zu handeln. Viele kleine Schritte führen zum Ziel.

Unterstützer geben Kraft

AdUnit urban-intext2

Wann wird es wieder besser? Den eigenen Beitrag zum Unrecht zu erkennen, ist der erste Schritt zu einer besseren Welt. Auch wenn das Unrecht in der Welt aufgrund der Unvollkommenheit der Menschen niemals ganz verschwinden wird, so kann es doch kleiner werden. Auch wenn der Anfang schwierig ist, weil wir denken, dass wir alleine auf diesem Weg sind. Wir sind jedoch nicht allein. Uns gilt die Zusage Gottes: Ich bin bei dir. Wenn wir uns auf den Weg machen, werden wir anderen Menschen begegnen. Die Begegnung mit ihnen gibt uns Kraft und Mut, so wie bei Gideon. Für eine Begegnung brauche ich Offenheit. Ich muss mich auf mein Gegenüber einlassen. Ich muss hören, was er mir sagen will und mich auf seine Botschaft einlassen. So regt mich die Begegnung zum Nachdenken an. So kann aus dem anderen ein Bote Gottes für mich werden. Ich wünsche Ihnen, dass sie spüren, dass andere Sie auf ihrem Weg begleiten, aber auch, dass Sie für andere ein Bote Gottes sind.

Gerold Stein

AdUnit urban-intext3

Evangelischer Pfarrer im

AdUnit urban-intext4

Schuldienst in Hemsbach