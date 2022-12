Die Stadt Mannheim übernimmt künftig für ganz Baden-Württemberg die Bearbeitung von Entschädigungsanträgen von Menschen, die sich wegen einer Corona-Erkrankung in Quarantäne begeben mussten und durch ein Tätigkeitsverbot finanzielle Einbußen erlitten haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir freuen uns über das Vertrauen, das die Landesregierung in unsere Stadtverwaltung setzt. Es ist eine Auszeichnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die sich durch ihr Engagement und ihre professionelle Arbeit in der Pandemie ausgezeichnet und bewährt haben“, betonte Oberbürgermeister Peter Kurz. Das Gesundheitsamt habe sich bereiterklärt, die Entschädigungsanträge vom kommenden Jahr an für ganz Baden-Württemberg zu bearbeiten. Bislang sind es die vier Regierungspräsidien, die die Unterlagen prüfen. Mit der Bereitschaft, die Arbeit zentral für alle zu übernehmen, ermögliche es die Stadt, dass die Ressourcen und Kompetenzen gebündelt werden, so Kurz. Das Geld für die Zahlungen komme auch weiterhin aus dem Landeshaushalt.

Verdienstausfall ausgleichen

Laut Infektionsschutzgesetz erhalten Berufstätige eine Entschädigung, wenn sie wegen eines Tätigkeitsverbots einen Verdienstausfall erlitten haben. Dies galt bis zum Inkrafttreten der Corona Verordnung vom 16. November 2022 für alle Betroffenen. Seit dem 16. November haben nur noch Personen Anspruch, die in medizinisch-pflegerischen Einrichtungen, in Massenunterkünften und in Justizvollzugsanstalten arbeiten und einem Tätigkeitsverbot unterliegen.

Mehr zum Thema Für ganz Baden-Würrtemberg Mannheim künftig für Entschädigungsanträge bei Corona-Absonderung zuständig Mehr erfahren Sport Hallensport: Corona und Inflation sorgen für Zuschauerrückgang in Mannheim Mehr erfahren

Info: Anträge und weitere Infos unter www.ifsg-online.de