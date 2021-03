Mit einer Mitteltemperatur von 4,2 Grad war der Februar um 1,7 Grad zu warm. Das teilte Andreas Pfaffenzeller vom Deutschen Wetterdienst mit. Er wertet die Zahlen für die Quadratestadt aus. Diesmal auch mit Winterrückblick – doch zunächst ein genauer Blick auf den Februar: Wärmster Tag war der 25. Februar mit einem Höchstwert von 20 Grad. „Das ist nur 0,2 Grad unter dem absoluten Monatsrekord, 20,2 Grad am 24. Februar 1990“, ordnet Pfaffenzeller ein.

Infos und Historie Kurze Informationen zum Luftdruck in Mannheim und der Region sowie zu historischen Daten geben Experten von der Regionalzentrale unter der Telefonnummer 069/80 62 95 23. Die Mannheimer Wetter-Warte zog 1975 von der Gartenstadt auf die Vogelstang. Damals wurde auch das Aufgabengebiet erweitert. Sie war noch bis vor einigen Jahren rund um die Uhr besetzt. 1996 wurde die Warte in eine Wetterstation umgewandelt. Die persönliche Beratung übernimmt die Regionalzentrale Stuttgart. mai

Die tiefste Temperatur wurde indes in den Frühstunden des 11. Februar mit -13,8 Grad gemessen. Insgesamt gab es elf Frosttage, im Durchschnitt sind es normalerweise 14 Tage. Zudem gab es sechs Eistage, der Durchschnitt sind zwei dieser Tage. Die Sonne aber schien ganze 127,5 Stunden – damit liegt der Monat auf Platz sechs seit Aufzeichnungsbeginn. Mit einer Monatssumme von 38,6 Millimetern Niederschlag pro Quadratmeter war der Februar auch etwas zu trocken. Schnee gab es unterdessen auch: Vom 9. bis 15. Februar wurde eine Schneedecke verzeichnet mit einer maximalen Höhe von zwei Zentimetern an zwei Tagen.

Wechselhafter Verlauf

Der Monatsverlauf war wechselhaft. „Die Tiefdruckgebiete Quirin, Reinhard und Siegbert schaufelten feuchte und zunehmend wärmere Luftmassen von Westen und danach von Südwesten nach Baden-Württemberg“, so Pfaffenzeller über den Monatsanfang. Bei bedecktem Himmel regnete es bisweilen reichlich, und am 3. Februar war es windig mit stürmischen Böen bis 62,3 km/h. Die Höchstwerte lagen bei sehr milden 7 bis 12 Grad. Nachts blieb es meist frostfrei. Dann steuerte Tief Tristan aus Osten bodennah kontinentale Kaltluft nach Baden-Württemberg, in der Höhe aber feuchte Luftmassen aus dem Mittelmeerraum. „Bei bedecktem Himmel gab es anfangs Schneeregen, dann zunehmend Schneefall, und bei Dauerfrost bildete sich eine Schneedecke aus“, berichtet der Meteorologe. Die Höchstwerte sanken von 0 auf -5 Grad. Hoch Helida mit Kern über Südskandinavien brachte des Weiteren mit bis zu 9,6 Sonnenstunden täglich „Sonne pur“ und kaltes Winterwetter bei Tagesmaxima von -1 bis 5 Grad. Zeitweilig gab es frischen Ostwind bis 42,1 km/h. Bei klaren Nächten gab es strengen Frost bei Tiefstwerten von -8 bis -14 Grad.

Mit den von Westen übergreifenden Wetterfronten von Tief Xanthos, Yukon und Arvin machten sich ab der Monatsmitte zunehmender Tiefdruckeinfluss und sehr milde atlantische Luft im Ländle bemerkbar. „Es überwog starke Bewölkung mit etwas Regen“, so Pfaffenzeller. Die Höchstwerte erreichten anfangs 2 Grad, dann schnell zehn bis 13 Grad. Zwischen Hoch Ilonka über den Alpen und Tief Christopher über den Britischen Inseln wurde mit einer südwestlichen Strömung sehr milde Luft von Nordafrika nach Süddeutschland gelenkt. Bei „sehr sonnigem Wetter kletterte das Thermometer auf 13 bis 20 Grad“, so der DWD-Experte.

Mit Hoch Jaqueline gelangte zum Monatsende nochmals trockene Festlandsluft nach Baden-Württemberg. Es war sehr sonnig bei Tageshöchstwerten von 11 bis 13 Grad. Nachts gab es Frost bis -2 Grad.

Zum gesamten Winter lässt sich sagen: Er war zu warm, zu nass und überdurchschnittlich sonnig. Hinsichtlich der Mittelwerte der Jahre 1961-1990 gilt bezüglich des Winters: zwei Grad Durchschnittstemperatur, 129,2 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter und 172,2 Sonnenstunden. Zudem 46 Frosttage und 13 Eistage.

In der Klimaperiode 1991-2020 waren es schon drei Grad im Durchschnitt, 136,2 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter und 182,3 Sonnenstunden. Der Winter 2020 jedoch war „mit einer Mitteltemperatur von 3,8 Grad um 1,8 Grad zu warm“, hält Pfaffenzeller fest.

Den wärmsten Winter gab es 2007 mit einer Mitteltemperatur von 5,7 Grad, den kältesten Winter 1963 mit einem Mittelwert von -3,7 Grad, zeigen die Wetterchroniken. Betrachtet man die Wintermonate einzeln, war der Dezember mit 2,2 Grad über dem Durchschnitt „viel zu warm“, der Januar mit 1,4 Grad Abweichung „zu warm“ und der Februar mit 1,7 über dem Normalwert ebenso.

-13,8 Grad Tiefstwert

„Die tiefste Temperatur dieses Winters wurde mit -13,8 Grad am 11. Februar gemessen“, berichtet Pfaffenzeller. Im Gesamtwinter gab es nach seinen Angaben 28 Frosttage. Die Sonne schien 183,1 Stunden. Der Dezember war „sehr wolkenreich“ und hatte wenig Sonne, der Januar verbuchte 31, 5 Sonnenstunden. Der Februar brachte es auf ganze 127,5 Stunden. „Mit 141,1 Millimetern Niederschlag pro Quadratmeter war der Winter 2021 zudem zu nass“, sagt Pfaffenzeller. Während Dezember und Januar als „zu nass“ gelten, war der Februar wiederum schon wieder etwas zu trocken. Zudem gab es „zehnTage mit Schneedecke, maximal am 1. Dezember mit 5 cm Höhe.“ Die höchste Windspitze war eine stürmische Böe (eingeordnet auf der Beaufort-Skala auf der Stufe 8) mit 65,2 km/h am 29. Januar.