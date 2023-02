Wilke beim Literaturfestival Lesen.Hören in Mannheim

Mannheim. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin Insa Wilke, geboren 1978 in Bremerhaven, arbeitet als Kritikerin, Publizistin und Moderatorin.

Das Mannheimer Literaturfestival Lesen.Hören leitet sie als Nachfolgerin des verstorbenen Roger Willemsen.

Lesen.Hören beginnt in diesem Jahr am 24. Februar mit einem Abend über die Ukraine in der Mannheimer Alten Feuerwache und geht am 12. März mit der Schriftstellerin Judith Hermann als Gast am gleichen Ort zu Ende.

Info zu Programm und Karten: www.altefeuerwache.com; Telefon 0621/2 93 92 81.