Wildtiere schützen - Hunde im Wald und auf Feldern an die Leine

Mannheim. Die Stadt Mannheim bittet Hundebesitzer, ihre Hunde im Wald und auf Feldern an der Leine zu führen. Sie schützen damit Wildtiere wie Hasen und Rehe. Das ist gerade jetzt sehr wichtig, wo viele Tiere ihre Jungen großziehen, heißt es in der Pressemitteilung. Im Wald dürfen Hunde frei laufen, wenn sie in Sicht- und Rufweite von Frauchen oder Herrchen bleiben und absolut zuverlässig hören. Ansonsten müssen sie an der Leine gehen – so ist es gesetzlich geregelt (Jagd- und Wildtiermanagementgesetz BW § 67 Abs. 2 Zif. 10).

Immer wieder kommt es vor, dass Hunde Wildtiere verletzen oder töten. Schon eine Berührung kann zum Tod führen: Wenn Hunde oder Menschen Rehkitze und Junghasen berühren, nimmt das Muttertier diese nicht mehr an. Werden die Jungtiere verstoßen, verhungern sie qualvoll.