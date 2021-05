„Wildpinkler“ beleidigt mehrere Frauen und entblößt sich

Mannheim. Ein Mann soll sich in Mannheim erst an einem parkenden Auto erleichtert und daraufhin drei Frauen verbal beleidigt und sich ihnen Gegenüber entblößt haben. Die Frauen hatten den Mann nach Polizeiangaben vom Freitag auf den Vorfall am Donnerstag gegen 22.15 Uhr an der Alten Feuerwache im Stadtteil Neckarstadt angesprochen. Nachdem der sichtlich alkoholisierte Beschuldigte die Frauen beleidigte, habe er ihnen sein entblößtes Glied gezeigt.

Die Polizei stellte den Mann im Rahmen einer Fahndung in der Nähe des Tatorts fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Auf dem Revier wurde eine Blutprobe bei ihm durchgeführt. Der Mann durfte seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Am Freitagmorgen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.