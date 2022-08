Mannheimer Morgen Plus-Artikel Astronomie Wieso es im August so viele Sternschnuppen zu sehen gibt

Sie leuchten am Nachthimmel auf und werden mit Wünschen verbunden - auch in Mannheim sind am Wochenende viele Sternschnuppen zu sehen. Astrophysiker Christian Theiß erklärt woher sie kommen und wo sie am besten zu sehen sind.