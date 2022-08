Wiederverwertung von Zigaretten: Wie Mannheimer Kippenmüll nutzbar gemacht wird

Noch ein letzter Zug, dann wird die Kippe achtlos weggeschnippt. Zum einen ist dies eine Ordnungswidrigkeit und könnte eine Geldstrafe nach sich ziehen, wenn man dabei erwischt wird. Zum anderen schädigt die Raucherin oder der Raucher damit aber auch die Umwelt. Und das nicht zu knapp. Um dem Problem entgegenzuwirken, hat die Stadt Mannheim ein Pilotprojekt mit dem gemeinnützigen Verein Tobacycle aus Köln gestartet, wie dessen Gründer Mario Merella auf „MM“-Anfrage bestätigt. Eine Mitgliedschaft liege seitens des städtischen Eigenbetriebs Stadtraumservice vor, der somit „Sammelpartner“ von Tobacycle sei, erklärt Merella.

Das Projekt läuft im Rahmen der Sauberkeitsoffensive der Stadt. Bereits nach der Grundreinigung der Planken im Juni hatte Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) angedeutet, dass künftig „ein besonderes Augenmerk“ auf den Müll, der durch Zigaretten entsteht, gelegt werden soll. Die Kippen sollen deswegen künftig getrennt gesammelt und danach verwertet werden, erklärte Pretzell.

Dafür hat sich die Stadt nun Tobacycle mit ins Boot geholt. Der Verein möchte die Menschen für den giftigen Zigarettenmüll sensibilisieren und hat es sich auf die Fahnen geschrieben, dass keine Kippen mehr in der Umwelt oder im Restmüll landen sollen. „Wir betreiben kein Greenwashing“, versichert Merella und sagt weiter: „Wir wollen unsere Satzung erfüllen.“

Dafür werden spezielle Behälter in der Stadt aufgestellt. Dazu wurden von Tobacycle drei Standaschenbecher sowie Aufbewahrungsfässer und Sammeleimer an den Eigenbetrieb Stadtraumservice übergeben, so Rathaussprecher Kevin Ittemann, der verrät: „Am 20. Juli wurde das Sammelsystem für Zigarettenkippen an den Recyclinghöfen Im Morchhof 37 und in der Max-Born-Straße 28 aufgestellt und kann jetzt genutzt werden. Damit gibt es bei der Stadt Mannheim zwei Annahmestellen, um die Kippen getrennt zu sammeln und zu verwerten.“

Behälter an Recyclinghöfen

Bürgerinnen und Bürger, bei denen im Haushalt Kippenmüll anfällt, können dort ebenso ihre getrennt gesammelten Zigarettenstummel loswerden wie beispielsweise die Gastronomie oder andere Einrichtungen. Die drei Standaschenbecher stehen laut Ittemann zunächst testweise an einem Verwaltungs- und Betriebsgebäude der Stadt.

Sämtliche Behälter werden von der Stadtreinigung entleert und die Kippen dann an Tobacycle übergeben. Der Verein ist daraufhin für die restlose Verwertung der Zigarettenstummel sowie für die fachgerechte Entsorgung der Reststoffe zuständig. Merella sorgt deutschlandweit mit seinem Team dafür, dass der giftige Inhalt nicht auf dem Restmüll, sondern in Recyclingstationen landet.

Nach Angaben der Stadt, die sich wiederum auf Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation bezieht, landen zwei Drittel der jährlich in Deutschland etwa 106 Milliarden gerauchten Zigaretten auf dem Boden. Auf Mannheim bezogen seien dies rund 2,8 Millionen Kippen im Jahr, die als Giftmüll in der Umwelt landen und diese somit verschmutzen.

Laut Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) verseucht ein einziger Zigarettenstummel schätzungsweise rund 40 bis 60 Liter Grundwasser, wenn der Regen die Tausende Schadstoffe, die in einer Kippe stecken, herauslöst und ins Erdreich schwemmt. Die Filter zersetzen sich nur sehr langsam und werden zu Mikroplastik. Das schadet der Tier- und Pflanzenwelt. Landen die Kippen im Restmüll, werden sie anschließend in Kraftwerken verbrannt. Die dabei entstehenden Gifte landen ebenfalls in der Umwelt.

Nicht so bei Tobacycle. Hier werden die Kippen recycelt, und es wird dafür gesorgt, dass die Giftstoffe unschädlich gemacht werden. Hierbei gibt es jedoch eine Bedingung, wie Merella klarstellt: „Die Kippen müssen trocken sein.“ Sonst könne man diese nicht verwerten. Deswegen auch die getrennte Sammlung der Zigaretten vom restlichen Müll. Anschließend werden die Kippen in einer Maschine mit weiteren Zusatzstoffen zu Granulat verarbeitet. Das wiederum wird in einer sogenannten Spritzzgießmaschine bei 60 Grad geschmolzen und anschließend gepresst.

So wird aus dem einstigen Giftmüll Zigarettenstummel etwas Nutzbares hergestellt, beispielsweise weitere Behälter für das Sammelsystem oder ein kleiner Taschen- oder Tischaschenbecher für den Privatgebrauch, die Tobacycle auf seiner Homepage vertreibt. Somit können alle aus den Kippen hergestellen Produkte wieder in die Verwertung gegeben werden und ein geschlossener Kreislauf entsteht.

RNV unterstützt Schulprojekt

Unklar ist laut Rathaussprecher Itteman, ob zwei sogenannte Voting-Achenbecher, mit denen Schülerinnen des Ludwig-Frank-Gymnasiums bei „Jugend forscht“ einen Preis holten, von dem Projekt profitieren und miteinbezogen werden. Ob auch diese Aschenbecher, die an den Haltestellen Rosengarten und Tattersall installiert werden sollen, von Tobacycle geleert und die Kippen verwendet werden können, befindet sich gerade in Klärung.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) unterstützt das Schulprojekt. Derzeit kläre der Verkehrsbetrieb die Gestaltung der Aschenbecher ab. „Bei erfolgreichem Betrieb könnten weitere Voting-Behälter folgen“, so Ittemann.