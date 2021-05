Wiederbelebung der Live-Musik vor Publikum: Henny Herz lässt Kultur-Abstinenz vergessen

Mannheim. Vieles an diesem Mannheimer Frühsommerabend fühlt sich wie eine Wiederbelebung an. Nicht nur, dass Henny Herz vor der Alten Feuerwache Mannheims erstes offizielles Konzert des Jahres 2021 gibt - die erlesenen 100 Zuhörer, die bei strahlendem Sonnenschein in den frühen Abend hinein feiern überwinden damit auch die Leiden des Lockdowns samt all der kulturellen Abstinenz, die mit ihm zusammenhing. Für junge Konzert-Enthusiasten, aber auch alte Hasen der Branche sind dies nach fast sechs Monaten im neuen Jahr ohne musikalischer Live-Kultur erhebende Momente, die würdig zelebriert werden.

Die Musik gerät da bisweilen fast in den Hintergrund, wenngleich die Protagonistin mit ihren beiden Musikern eine delikate Mischung aus Space Pop und Electronica feilbietet, die im Studio der Feuerwache vielleicht noch etwas weniger verklungen wäre, als im Biergarten der Feuerwache - doch nur und genau so entfachen die treibenden Beats eben jene entfesselnde Energie, auf die die Quadratestadt so sehr gewartet hat. Welch ein würdiger Anfang!