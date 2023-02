Dass dieses Haus noch steht, ist alles andere als selbstverständlich. Denn im Weltkriegsjahr 1944, bei einem Fliegerangriff, geriet es in Brand. Und das Dachgeschoss stand lichterloh in Flammen. Zwar sei die Feuerwehr zunächst da gewesen am Meßplatz, habe versucht zu löschen – es aber dann aufgegeben. Denn an vielen anderen Stellen loderten ebenfalls Flammen.

Das berichtet Michael

...