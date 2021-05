Wieder Zuhörer beim Bezirksbeirat

Bevölkerung und Presse können ab sofort wieder die öffentlichen Sitzungen der Bezirksbeiräte mitverfolgen. Das hat Oberbürgermeister Peter Kurz zugesagt. Solange aufgrund hoher Ansteckungsraten mit dem Coronavirus auf die gewohnten öffentlichen Sitzungen in den Stadtbezirken verzichtet werden muss, gibt es die Möglichkeit, als Zuhörer am virtuellen Austausch zwischen den Bezirksbeiräten und der Verwaltung teilzunehmen.

Nach Anmeldung unter der E-Mail-Adresse ratsangelegenheiten@mannheim.de erhalten Interessierte die Zugangsdaten zum Cisco Webex-Meeting zugeschickt. Erstmals praktiziert wird das bei der Sitzung des Bezirksbeirates Seckenheim an diesem Mittwoch.

Offener Brief der Grünen

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 hatte es, von wenigen Terminen im September/Oktober 2020 abgesehen, keine öffentlichen Bezirksbeiratssitzungen mehr gegeben. Der Informations- und Meinungsaustausch zwischen Verwaltung und Bezirksbeiräten lief nur in Videokonferenzen ohne Zuhörer aus den Vororten. Das führte immer wieder zu Beschwerden, weil wichtige Pläne für die Vororte nur nicht öffentlich erläutert wurden.

Im März haben dann 38 von 44 Bezirksbeiräten der Grünen in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister und den Ältestenrat des Gemeinderats gefordert, „schnellstmöglich“ wieder öffentliche Bezirksbeiratssitzungen durchzuführen. Auch zahlreiche Bezirksbeiräte anderer Parteien unterstützten dieses Anliegen, teils mit eigenen Anträgen. Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat dann einen Antrag eingebracht, zumindest die Übertragung im Internet zu ermöglichen.

Gegen eine Übertragung im Netz machte die Verwaltung zwar zunächst datenschutzrechtliche Bedenken geltend. Nach einer Beratung im Ältestenrat lenkte sie aber ein. pwr