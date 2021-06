Wieder Workshops vor Ort

Die stetig sinkende Inzidenz ist nicht nur für Gastronomen und Kultureinrichtungen ein Segen, auch die Jugendarbeit kommt allmählich wieder in Schwung. So finden die kommenden drei Workshops des Stadtjugendrings (SJR) ziemlich sicher in Präsenz statt. Das teilte Manfred Shita vom SJR mit.

Den Auftakt macht am 26. und 27. Juni der Workshop „Fotografie“. Während am ersten Tag die Arbeit mit der Kamera in einem eigens eingerichteten professionellen Fotostudio im Vordergrund steht, liegt der Fokus am zweiten Tag auf der Bildbearbeitung. Am 3. Juli folgt dann mit „Einführung in die Rassismuskritik“ ein Workshop zu einem brandaktuellen Thema. Zum Abschluss vor den Ferien steht am 24. Juli „Streaming & Onlineveranstaltungen“ auf dem Programm, denn diese Formate werden sicherlich die Pandemie überdauern, heißt es vom SJR.

Kostenloser Kompetenzerwerb

Die kostenlosen Workshops, die allesamt im Jugendkulturzentrum Forum stattfinden, sind vorrangig als Kompetenzerwerb für (junge) Menschen aus Vereinen und Verbänden gedacht. Freie Plätze können aber auch von anderen interessierten Personen gebucht werden. Eine Anmeldung über die Internetseite www.vereinswerkstatt.de, das Qualifikationsportal der Jugendringe HD, MA, Weinheim und Rhein-Neckar, ist aber zwingend erforderlich. Weitere Auskünfte erhalten Interessierte unter 0621/3 38 56 12 oder per Mail: info@sjr-mannheim.de. red